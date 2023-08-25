На АЗС Махачкалы внезапно подорожало топливо

Опубликовано: 21:22, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Дагестана заподозрили картельный сговор в том, что цены на столичных заправках выросли после того, как об этом заговорили в соцсетях.

В дагестанском сегменте соцсетей в последнее время набирает обороты скриншот якобы переписки главы Ассоциации АЗС Дагестана, в которой он призывает предпринимателей поднять цены на бензин и газомоторное топливо.

Может, столь провокационный контент и не вызвал бы бурной реакции пользователей, однако сегодня они столкнулись с реалиями: приехав на заправку, чтобы напоить своего "железного коня", автолюбители действительно столкнулись с новыми ценниками на топливо, конечно – выросшими, передает "АиФ-Дагестан".

После этого ситуацией с топливом уже заинтересовались дагестанские власти – не исключено, что действительно имел место картельный сговор, в связи с чем правительство уже приготовило обращения в прокуратуру и антимонопольную службу. Теперь АЗС Махачкалы ждет масштабная проверка.