Начались выплаты родственникам жертв взрыва АЗС в Дагестане

Опубликовано: 16:51, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сумма выплат семьям погибших составит миллион рублей. Выплаты также будут осуществляться и семьям погибших иностранных граждан. Денежная компенсация ждет также пострадавших.

Минтруда Дагестана проинформировал о начале денежных выплат семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале.

"В ближайшее время средства будут перечислены всем семьям погибших и пострадавших. В настоящее время ведомством завершается сбор необходимых документов"

– пресс-служба Минтруда Дагестана

Ранее сообщалось, что также компенсацию получат и пострадавшие: в зависимости от тяжести полученных травм их ждет от 200 до 400 тыс рублей.