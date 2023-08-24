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Начались выплаты родственникам жертв взрыва АЗС в Дагестане

Начались выплаты родственникам жертв взрыва АЗС в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сумма выплат семьям погибших составит миллион рублей. Выплаты также будут осуществляться и семьям погибших иностранных граждан. Денежная компенсация ждет также пострадавших.

Минтруда Дагестана проинформировал о начале денежных выплат семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале.

"В ближайшее время средства будут перечислены всем семьям погибших и пострадавших. В настоящее время ведомством завершается сбор необходимых документов"

– пресс-служба Минтруда Дагестана

Ранее сообщалось, что также компенсацию получат и пострадавшие: в зависимости от тяжести полученных травм их ждет от 200 до 400 тыс рублей.

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