Начались выплаты родственникам жертв взрыва АЗС в Дагестане

Сумма выплат семьям погибших составит миллион рублей. Выплаты также будут осуществляться и семьям погибших иностранных граждан. Денежная компенсация ждет также пострадавших.
Минтруда Дагестана проинформировал о начале денежных выплат семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале.
"В ближайшее время средства будут перечислены всем семьям погибших и пострадавших. В настоящее время ведомством завершается сбор необходимых документов"
– пресс-служба Минтруда Дагестана
Ранее сообщалось, что также компенсацию получат и пострадавшие: в зависимости от тяжести полученных травм их ждет от 200 до 400 тыс рублей.