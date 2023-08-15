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Проверками АЗС в Дагестане займется Генпрокуратура РФ

Проверками АЗС в Дагестане займется Генпрокуратура РФ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Генпрокуратуре РФ потребовали начать проверки всех дагестанских автозаправок после взрыва на одной из АЗС в Махачкале. В проверках будут участвовать МЧС, Ростехнадзор и другие организации.

Российский генпрокурор Игорь Краснов призвал начать проверки всех дагестанских автозаправочных станций. Данное поручение было выдано после трагических событий в Махачкале, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Он потребовал проверить исполнение законов о промышленной и пожарной безопасности взрывоопасных объектов и оценить соблюдение градостроительных нормативов при их размещении рядом с домами и социальными объектами.

Отмечается, что в проверках задействованы работники МЧС Ростехнадзора, Госстройнадзора и газоснабжающих организаций. При этом ответственность за расследование уголовного дела возьмет на себя Следком РФ.

В органе подчеркнули, что в республику отправились опытные работники СКР, которые дадут правовую оценку действиям должностных лиц.

Взрыв произошел на автозаправке в Дагестане

Взрыв произошел на автозаправке в Дагестане

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