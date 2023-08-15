Проверками АЗС в Дагестане займется Генпрокуратура РФ

Опубликовано: 14:44, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Генпрокуратуре РФ потребовали начать проверки всех дагестанских автозаправок после взрыва на одной из АЗС в Махачкале. В проверках будут участвовать МЧС, Ростехнадзор и другие организации.

Российский генпрокурор Игорь Краснов призвал начать проверки всех дагестанских автозаправочных станций. Данное поручение было выдано после трагических событий в Махачкале, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Он потребовал проверить исполнение законов о промышленной и пожарной безопасности взрывоопасных объектов и оценить соблюдение градостроительных нормативов при их размещении рядом с домами и социальными объектами.

Отмечается, что в проверках задействованы работники МЧС Ростехнадзора, Госстройнадзора и газоснабжающих организаций. При этом ответственность за расследование уголовного дела возьмет на себя Следком РФ.

В органе подчеркнули, что в республику отправились опытные работники СКР, которые дадут правовую оценку действиям должностных лиц.