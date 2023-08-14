Взрыв произошел на автозаправке в Дагестане

Опубликовано: 22:03, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На автозаправке в Махачкале произошел взрыв, волна ощущается практически во всех частях столицы Дагестана. По данным местных СМИ, погибли и пострадали десятки человек.

На махачкалинской автозаправке произошел взрыв, взрывная вошла ощущается практически во всех частях столицы Дагестана.

Как сообщают местные СМИ, некоторые жители заявили, что в домах самостоятельно открылись окна и была смещена мебель. Причиной взрыва мог стать разорвавшийся баллон с газом.

Отмечается, что взрыв прогремел на автозаправочной станции на севере Махачкалы. Глава Дагестана Сергей Меликов взял ситуацию под личный контроль.

Для ликвидации последствий пожара и помощи гражданам задействованы все службы экстренного реагирования. Как передает Минздрав РД, на месте работают семь бригад скорой помощи.

По предварительным данным, жертвами взрыва стали 10 человек. Еще 50 получили ожоги.