Тройное ДТП под Дербентом унесло две жизни

Опубликовано: 21:25, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшей ночью в Дербентском районе Дагестана произошло тройное ДТП с участием "Форда", "Мерседеса" и "Лада-Веста", в котором погибли два человека, четверо пострадали, стало известно сегодня.

Ночное дорожно-транспортное происшествие, случившееся накануне в первом часу ночи, стало фатальным для двоих пассажиров трех автомобилей на трассе "Кавказ", сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

"В результате ДТП водители автомобилей Ford Focus и Mercedes-Benz от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия. Пассажиры Ford Focus 17, 18 и 20 лет, а также 48-летняя женщина – пассажир Mercedes-Benz - с различными травмами доставлены в ЦГБ Дербента"

- МВД Дагестана

ДТП произошло в Дербентском районе Дагестана, случилось оно по вине 26-летнего водителя-лихача за рулем автомобиля Ford Focus, который выехал на встречную полосу, где лоб в лоб протаранил Mercedes-Benz под управлением 24-летнего дербентца.

После этого его автомобиль врезался в LADA Vesta, ехавшую в попутном направлении.

К сожалению все усилия медиков, прибывших по вызову, оказались тщетными – двоих любителей "ночного драйва" спасти не удалось, они скончались на месте аварии. Еще четверых пострадавших медики "скорой" доставили в центральную городскую больницу Дербента, о их состоянии не сообщается.