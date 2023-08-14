В страшном ночном ДТП под Гюмри погиб россиянин

Опубликовано: 20:02, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одним из 11 погибших в ночном ДТП на трассе Ереван - Гюмри оказался гражданин России, четверо пострадавших доставлены в Ереван, еще двое находятся в больнице Гюмри в тяжелом состоянии.

Стали известны подробности ночного ДТП с 11 погибшими на автотрассе Ереван – Гюмри, об аварии рассказал губернатор Ширакской области Мушег Мурадян.

Авария произошла минувшей ночью у села Ланджик в Ширакской области – пассажирами микроавтобуса Volkswagen были туристы, которые возвращались с экскурсионного тура из Турции.

"Один из погибших пассажиров – гражданин РФ, этнический армянин. Сейчас в медцентре Гюмри остаются двое пострадавших. Состояние одного тяжелое, другого – крайне тяжелое. Оба мужчины"

- Мушег Мурадян

Сейчас обсуждается возможность их транспортировки в Ереван, поведал градоначальник.

Всего в микроавтобусе было 17 человек. Одного из пострадавших еще ночью доставили в Ереван, пятерых разместили в больнице второго по величине города Армении Гюмри, а уже сегодня утром троих из них перевезли в медцентры Еревана, добавил он, передает Sputnik Армения.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что ночью на 90-м километре автотрассы Ереван-Гюмри столкнулись пассажирский микроавтобус Volkswagen и грузовой автомобиль "ЗИЛ". В ДТП погибли 11 человек.