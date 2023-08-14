В страшном ночном ДТП под Гюмри погиб россиянин

Стали известны подробности ночного ДТП с 11 погибшими на автотрассе Ереван – Гюмри, об аварии рассказал губернатор Ширакской области Мушег Мурадян.
Авария произошла минувшей ночью у села Ланджик в Ширакской области – пассажирами микроавтобуса Volkswagen были туристы, которые возвращались с экскурсионного тура из Турции.
"Один из погибших пассажиров – гражданин РФ, этнический армянин. Сейчас в медцентре Гюмри остаются двое пострадавших. Состояние одного тяжелое, другого – крайне тяжелое. Оба мужчины"
- Мушег Мурадян
Сейчас обсуждается возможность их транспортировки в Ереван, поведал градоначальник.
Всего в микроавтобусе было 17 человек. Одного из пострадавших еще ночью доставили в Ереван, пятерых разместили в больнице второго по величине города Армении Гюмри, а уже сегодня утром троих из них перевезли в медцентры Еревана, добавил он, передает Sputnik Армения.
Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что ночью на 90-м километре автотрассы Ереван-Гюмри столкнулись пассажирский микроавтобус Volkswagen и грузовой автомобиль "ЗИЛ". В ДТП погибли 11 человек.