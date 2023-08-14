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В Армении в ДТП погибли 11 человек

В Армении в ДТП погибли 11 человек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Страшное ДТП произошло в Армении минувшей ночью . Столкнулись микроавтобус с пассажирами и "ЗИЛ", жертвами стали 11 человек.

На трассе в Армении в ночь на 14 августа случилась смертельная автоавария, в списке погибших 11 человек, еще шестеро госпитализированы.

"На 90-м километре автотрассы Ереван-Гюмри столкнулись пассажирский микроавтобус Volkswagen и грузовой автомобиль "ЗИЛ"... В результате ДТП погибли 11 человек"

– МВД Армении

В больнице Гюмри в тяжелом состоянии в отделении реанимации лежат еще пять пассажиров экскурсионного автобуса, в крайне тяжелом состоянии находится на лечении в Ереване в "Гераци" один пациент. Еще несколько человек с незначительными травмами отпущены медиками домой.

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