Семикратное ДТП в Крыму: есть пострадавшие

Опубликовано: 16:26, 5 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Двое пострадавших и семь груд железа, - таковы результаты аварии в Сакском районе Крыма. По факту проводится проверка.

Семь авто столкнулись в Сакском районе, информируют местные правоохранители. Согласно их данным в результате аварии травмы получили два человека.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania, двигаясь со стороны поселка Скворцова в сторону города Саки, в районе села Червоное столкнулся с движущимся впереди автомобилем ВАЗ-2107, который затем столкнулся с идущей впереди машиной Hyundai»

– пресс-служба МВД по Республике Крым

Уточняется, что пострадавшие были оперативно госпитализированы.

Также правоохранители отмечают, что на подъезде к селу Черновое наблюдалось затрудненное движение, в этой связи водителям предлагалось воспользоваться трассой Симферополь-Орловка.

По факту инициирована проверка: уточняются все детали случившегося.