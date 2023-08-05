Семикратное ДТП в Крыму: есть пострадавшие

Семь авто столкнулись в Сакском районе, информируют местные правоохранители. Согласно их данным в результате аварии травмы получили два человека.
«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania, двигаясь со стороны поселка Скворцова в сторону города Саки, в районе села Червоное столкнулся с движущимся впереди автомобилем ВАЗ-2107, который затем столкнулся с идущей впереди машиной Hyundai»
– пресс-служба МВД по Республике Крым
Уточняется, что пострадавшие были оперативно госпитализированы.
Также правоохранители отмечают, что на подъезде к селу Черновое наблюдалось затрудненное движение, в этой связи водителям предлагалось воспользоваться трассой Симферополь-Орловка.
По факту инициирована проверка: уточняются все детали случившегося.