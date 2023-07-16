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Страшная авария в Казахстане: семеро погибли под Атырау

Страшная авария в Казахстане: семеро погибли под Атырау
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Атырауской области семь человек погибли в лобовом столкновение двух легковых автомобилей. Еще двое выжили, поскольку находились на задних сиденьях наименее пострадавшей машины.

Министерство внутренних дел Казахстана сигнализировало о тяжелой аварии на дороге из Доссора в Бейнеу Атырауской области. Сразу семь человек расстались с жизнями в результате столкновения двух легковых автомобилей.

Уточняется, что по неустановленным причинам лоб в лоб столкнулись "Шевроле Кобальт" и "Тойота Ипсум".

Удар был такой силы, что водитель и все четверо пассажиров "Шевроле" скончались на месте. В "Тойоте" погибли водитель и пассажир на переднем сиденье.

Двое пассажиров "Тойоты", находившихся на задних сиденьях, выжили и госпитализированы в больницу Жылыойского района.

Полиция ведет расследование обстоятельств аварии.

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