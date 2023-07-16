Страшная авария в Казахстане: семеро погибли под Атырау

В Атырауской области семь человек погибли в лобовом столкновение двух легковых автомобилей. Еще двое выжили, поскольку находились на задних сиденьях наименее пострадавшей машины.
Министерство внутренних дел Казахстана сигнализировало о тяжелой аварии на дороге из Доссора в Бейнеу Атырауской области. Сразу семь человек расстались с жизнями в результате столкновения двух легковых автомобилей.
Уточняется, что по неустановленным причинам лоб в лоб столкнулись "Шевроле Кобальт" и "Тойота Ипсум".
Удар был такой силы, что водитель и все четверо пассажиров "Шевроле" скончались на месте. В "Тойоте" погибли водитель и пассажир на переднем сиденье.
Двое пассажиров "Тойоты", находившихся на задних сиденьях, выжили и госпитализированы в больницу Жылыойского района.
Полиция ведет расследование обстоятельств аварии.