РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Самолет ФК "Пюник" экстренно приземлился в Осло из-за отказа двигателя

Самолет ФК &quot;Пюник&quot; экстренно приземлился в Осло из-за отказа двигателя
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В аэропорту Осло совершил аварийную посадку самолет с делегацией армянского футбольного клуба "Пюник". Экипажу воздушного судна пришлось экстренно приземлиться в столице Норвегии из-за возникшей технической неисправности.

Самолет с делегацией армянского футбольного клуба "Пюник", возвращавшийся домой после матча Лиги Конференций, экстренно приземлился в аэропорту Осло. Об этом сказано на странице клуба в соцсетях.

Воздушное судно вылетело в Ереван из города Буде, где проходила игра. В какой-то момент у борта отказал двигатель, после чего пилотам пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Осло.

В связи с инцидентом Федерация футбола Армении приняла решение перенести ближайшую игру "Пюника" в чемпионате. Матч против клуба "Арарат-Армения" должен был состояться в понедельник, 14 августа.

Лига Конференций

Первый матч 3-го раунда квалификации между "Буде-Глимт" и "Пюником" состоялся в Норвегии 10 августа. Крупную победу со счетом 3:0 одержали хозяева. Ответная встреча пройдет в Армении 17 августа.

&quot;Пюник&quot; вышел в 3-й раунд квалификации Лиги Конференций

"Пюник" вышел в 3-й раунд квалификации Лиги Конференций

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1090 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version