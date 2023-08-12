Самолет ФК "Пюник" экстренно приземлился в Осло из-за отказа двигателя

Опубликовано: 11:41, 12 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В аэропорту Осло совершил аварийную посадку самолет с делегацией армянского футбольного клуба "Пюник". Экипажу воздушного судна пришлось экстренно приземлиться в столице Норвегии из-за возникшей технической неисправности.

Самолет с делегацией армянского футбольного клуба "Пюник", возвращавшийся домой после матча Лиги Конференций, экстренно приземлился в аэропорту Осло. Об этом сказано на странице клуба в соцсетях.

Воздушное судно вылетело в Ереван из города Буде, где проходила игра. В какой-то момент у борта отказал двигатель, после чего пилотам пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Осло.

В связи с инцидентом Федерация футбола Армении приняла решение перенести ближайшую игру "Пюника" в чемпионате. Матч против клуба "Арарат-Армения" должен был состояться в понедельник, 14 августа.

Лига Конференций

Первый матч 3-го раунда квалификации между "Буде-Глимт" и "Пюником" состоялся в Норвегии 10 августа. Крупную победу со счетом 3:0 одержали хозяева. Ответная встреча пройдет в Армении 17 августа.