Клубы Азербайджана, Армении и Грузии стартовали в 3-м раунде квалификации Лиги Конференций

Опубликовано: 22:51, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Четыре футбольных клуба из стран Южного Кавказа стартовали сегодня вечером в 3-м квалификационном Лиги Конференций. Победу удалось одержать лишь бакинскому "Сабаху".

В четверг, 10 августа, стартовал 3-й квалификационный раунд Лиги Конференций. На данной стадии участвуют два азербайджанских, один грузинский и один армянский клубы.

"Сабах" – "Партизан"

Первый тайм закончился без голов. Счет был открыт лишь на 70-й минуте – отличился защитник "Сабаха" Боян Летич. А спустя 4 минуты полузащитник Алексей Исаев отправил еще один мяч в сетку ворот "Партизана", установив окончательный результат – 2:0 в пользу "Сабаха".

"Нефтчи" – "Бешикташ".

На 14-й минуте турецкая команда вышла вперед благодаря голу нападающего Венсана Абубакара. На 23-й минуте форвард Джексон Мюлека увеличил преимущество гостевой команды до двух мячей. А на 62-й минуте полузащитник "Бешикташа" Салих Учан сделал счет крупным. На 79-й минуте нападающий "Нефтчи" Килан Лебон отыграл один мяч, но на большее хозяевам не хватило времени – 3:1 в пользу "Бешикташа".

"Буде-Глимт" – "Пюник"

Счет был открыт уже на 6-й минуте – мяч забил полузащитник "Буде-Глимт" Альберт Гренбек. На 31-й минуте нападающий хозяев Фарис Пеми отправил второй мяч в ворота армянской команды. А на 56-й минуте полузащитник Амаль Пеллегрино поставил точку в матче.

Победа "Буде-Глимт" со счетом 3:0.

"Дила" Гори – "АПОЭЛ" Никосия

Первый мяч в игре в компенсированное к первому тайму время забили гости. Голом отметился защитник кипрской команды Хосе Анхель Креспо. А на 64-й минуте полузащитник Георгиос Эфрем установил сделал счет – 2:0 в пользу "АПОЭЛа".