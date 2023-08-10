"Карабах" вырвал победу у ХИКа в первом матче квалификации Лиги Европы

Опубликовано: 21:01, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

"Карабах" переиграл ХИК в первой встрече 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Игра в Баку завершилась со счетом 2:1.

Только что в Баку завершился матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между "Карабахом" и финским ХИКом.

Счет на 55-й минуте открыли хозяева – отличился полузащитник Леандру Андраде. На 77-й минуте нападающий ХИКа Энтони Олусанья забил ответный мяч, однако за 5 минут до конца основного времени матча полузащитник "Карабаха" Жуниньо забил еще один гол, принеся своей команде победу.

Ответный матч пройдет в Хельсинки 18 августа. Начало - в 20:00 (мск).