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"Карабах" вырвал победу у ХИКа в первом матче квалификации Лиги Европы

&quot;Карабах&quot; вырвал победу у ХИКа в первом матче квалификации Лиги Европы
"Карабах" переиграл ХИК в первой встрече 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Игра в Баку завершилась со счетом 2:1.

Только что в Баку завершился матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между "Карабахом" и финским ХИКом.

Счет на 55-й минуте открыли хозяева – отличился полузащитник Леандру Андраде. На 77-й минуте нападающий ХИКа Энтони Олусанья забил ответный мяч, однако за 5 минут до конца основного времени матча полузащитник "Карабаха" Жуниньо забил еще один гол, принеся своей команде победу.

Ответный матч пройдет в Хельсинки 18 августа. Начало - в 20:00 (мск).

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