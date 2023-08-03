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"Пюник" вышел в 3-й раунд квалификации Лиги Конференций

&quot;Пюник&quot; вышел в 3-й раунд квалификации Лиги Конференций
"Пюник" переиграл "Кальмар" и вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги Конференций. Встреча в Ереване завершилась в пользу армянской команды со счетом 2:1.

В Ереване только что завершилась ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между "Пюником" и "Кальмаром". Победу со счетом 2:1 одержали хозяева.

Первый мяч в игре был забит лишь на 75-й минуте – отличился полузащитник "Пюника" Артак Дашян. Буквально через две минуты полузащитник Ованес Арутюнян удвоил преимущество "Пюника". На 89-й минуте гостям удалось сократить отставание в счете благодаря точному удару нападающего Милеты Райовича, однако на большее им не хватило времени.

В первой встрече, прошедшей в Швеции неделю назад, победу одержал "Пюник". Таким образом, в 3-й раунд квалификации вышла армянская команда.

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