"Карабах" покинул Лигу чемпионов

Опубликовано: 21:04, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Карабах" сыграл вничью в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против польского "Ракува". Азербайджанская команда покинула главный футбольный турнир Европы.

Вечером 2 августа в Баку состоялась ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Ракувом".

Игра завершилась со счетом 1:1. В первом тайме болельщики не увидели голов, однако во втором команды по разу огорчили друг друга.

В первом матче, прошедшем в городе Ченстохова неделю назад, победу со счетом 3:2 одержала польская команда.

Таким образом, "Карабах" покидает главный европейский футбольный турнир и попробует свои силы в Лиге Европы.