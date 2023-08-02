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"Карабах" покинул Лигу чемпионов

Официальный магазин ФК Карабах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
"Карабах" сыграл вничью в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против польского "Ракува". Азербайджанская команда покинула главный футбольный турнир Европы.

Вечером 2 августа в Баку состоялась ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Ракувом".

Игра завершилась со счетом 1:1. В первом тайме болельщики не увидели голов, однако во втором команды по разу огорчили друг друга.

В первом матче, прошедшем в городе Ченстохова неделю назад, победу со счетом 3:2 одержала польская команда.

Таким образом, "Карабах" покидает главный европейский футбольный турнир и попробует свои силы в Лиге Европы.

&quot;Карабах&quot; уступил &quot;Ракуву&quot; в Лиге чемпионов

"Карабах" уступил "Ракуву" в Лиге чемпионов

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