Продлен арест бывшему мэр Избербаша

Экс-мэру Избербаша продлили арест. Он был арестован в начале октября. Его обвиняют в получении крупной взятки.

Глава объединенной пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана Зарема Мамаева сообщила о продлении ареста экс-глава Избербаша Магомеду Исакову.

Она отметила, что Советский районный суд Махачкалы принял решение продлить арест на два месяца, до 27 февраля 2025 года, пишет РИА Новости.

Исакова обвиняют получении крупной взятки, он был задержан и арестован в начале октября 2024 года. На тот момент он занимал должность руководителя города.