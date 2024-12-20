Вестник Кавказа

Хозяин взорвавшейся заправки в Махачкале переведен под домашний арест

Хозяин взорвавшейся заправки в Махачкале переведен под домашний арест
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владелец взорвавшейся автозаправки в Дагестане переведен под домашний арест. Инцидент произошел 27 сентября и унес жизни 13 человек.

Владелец автозаправки в Махачкале, где 27 сентября прогремел взрыв, переведен под домашний арест, заявила глава пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана Зарема Мамаева.

Она отметила, что хозяин заведения Марат Джанхуватов пробудет под домашним арестом до 26 декабря 2025 года. Против него заведено дело по части 3 статьи 238 УК РФ.

Напомним, взрыв на автозаправке на федеральной трассе в Махачкале произошел 27 сентября. Жертвами данного инцидента стали 13 человек, еще 11 получили ранения.

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