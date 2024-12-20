Два человека пострадали в результате взрыва на западе Дагестана

Двух жителей Дагестана доставили в медучреждение после взрыва газа. Случай произошел в западной части республики.
В Новолакском районе Дагестана взорвалась газовоздушная смесь. Об этом сказано в заявлении, сделанном региональным управлением МЧС.
"По системе "112" поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в селе Новострой Новолакского района. Пострадали два человека"
– пресс-служба управления
Пострадавших отвезли в больницу.
Согласно предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.