Вестник Кавказа

Два человека пострадали в результате взрыва на западе Дагестана

Два человека пострадали в результате взрыва на западе Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двух жителей Дагестана доставили в медучреждение после взрыва газа. Случай произошел в западной части республики.

В Новолакском районе Дагестана взорвалась газовоздушная смесь. Об этом сказано в заявлении, сделанном региональным управлением МЧС.

"По системе "112" поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в селе Новострой Новолакского района. Пострадали два человека"

– пресс-служба управления

Пострадавших отвезли в больницу.

Согласно предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.

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