Газ провели в дагестанскую станицу

В Дагестане газифицировали станицу Александрийская. Проложен газопровод и установлены пункты разного давления. Газ получат 600 домов.

В рамках инвестиционной программы в дагестанскую станицу Александрийская в Кизлярском районе проведен газ, пишет пресс-служба республиканского Минэнерго.

Работники установили внутрипоселковый газопровод, его протяженность составляет 33 км. Также появились газорегуляторные шкафные пункты давления.

Глава ведомства Марат Шихалиев отметил, что газификация станицы имела важное значение, поскольку район сталкивается со сложностями в подаче электроэнергии, что сказывалось на сети.

Подчеркивается, что газ в станице Александрийская поступит в 600 домов. Им будут пользоваться 2,6 тыс местных жителей, а также 5 объектов социального значения.