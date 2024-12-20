Михаил Галузин: отношения Москвы и Баку продолжат развиваться в духе стратегического партнерства

Замглавы МИД РФ оценил перспективы развития российско-азербайджанских отношений в следующем году. Михаил Галузин подчеркнул, что они будут основываться на договоренностях, достигнутых лидерами обеих стран несколько лет назад.

Стратегическое партнерство России и Азербайджана в 2025 году продолжит развиваться. Об этом заместитель министр иностранных дел Михаил Галузин заявил корреспонденту "Вестника Кавказа" в посольстве республики в Москве, куда он пришел выражать соболезнования в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании AZAL.

Замглавы ведомства отметил, что в следующем году отношения между странами будут соответствовать тем договоренностям.

"Я их вижу отношениями союзнического взаимодействия и стратегического партнерства. То есть именно такими, о которых договорились наши лидеры в феврале 2022 года, подписывая декларацию о союзническом взаимодействии" – Михаил Галузин

Он напомнил, что Владимир Путин и Ильхам Алиев закрепили эти договоренности на встрече, прошедшей минувшим летом.

"Я их вижу именно такими, какими их закрепили наши лидеры в августе нынешнего года, когда по приглашению президента Азербайджанской Республики, уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева, президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, посетил Азербайджан с первым государственным визитом" – замглавы министерства