Семьи погибших и пострадавшие получат компенсацию от AZAL

"Азербайджанские авиалинии" выплатят компенсацию пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе. Все пассажиры получат страховую выплату.
Компания "Азербайджанские авиалинии" выплатит каждому пострадавшему в авиакатастрофе в Актау компенсацию, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Решение было принято Наблюдательным советом AZAL. Сумма компенсации пострадавшим составит 20 тыс манатов.
Кроме того, денежные выплаты получат и семьи погибших. Авиакомпания передаст каждой семье по 40 тыс манатов.
Помимо этого, все пассажиры получат соответствующую страховую выплату, которая применяется в соответствии с законодательством Азербайджана и передовой практикой.