Вестник Кавказа

Семьи погибших и пострадавшие получат компенсацию от AZAL

Семьи погибших и пострадавшие получат компенсацию от AZAL
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Азербайджанские авиалинии" выплатят компенсацию пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе. Все пассажиры получат страховую выплату.

Компания "Азербайджанские авиалинии" выплатит каждому пострадавшему в авиакатастрофе в Актау компенсацию, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Решение было принято Наблюдательным советом AZAL. Сумма компенсации пострадавшим составит 20 тыс манатов.

Кроме того, денежные выплаты получат и семьи погибших. Авиакомпания передаст каждой семье по 40 тыс манатов.

Помимо этого, все пассажиры получат соответствующую страховую выплату, которая применяется в соответствии с законодательством Азербайджана и передовой практикой.

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