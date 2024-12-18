Еще один борт с пострадавшими в авиакатастрофе прибыл в Баку

В Баку приземлился второй самолет с пострадавшими при крушении самолета в Актау. В Азербайджан также доставили тела 4 погибших граждан.

Еще семеро пострадавших в авиакатастрофе в казахстанском городе Актау прибыли в Азербайджан.

Помимо этого, самолет доставил тела четверых погибших при крушении лайнера граждан страны.

Отмечается, что пострадавшие продолжат лечение в Азербайджане. Ранее в Баку приземлился первый самолет с пострадавшими в трагедии. Их сопровождали врачи и психологи.

Напомним, 25 декабря самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение возле Актау. На борту находились 67 человек.