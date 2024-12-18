В Азербайджан перевезли 7 пострадавших в авиакатастрофе в Актау

В Азербайджан прибыл самолет с пострадавшими при крушении рейса Баку-Грозный накануне. Всего в катастрофе выжили 14 граждан Азербайджана.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку совершил посадку самолет с пострадавшими при крушении самолета в Актау гражданами Азербайджана.
На родину доставлены семеро выживших в катастрофе. Всего пережить крушение самолета удалось 14 гражданам Азербайджана.
Замминистра по чрезвычайным ситуациям АР генерал-майор Адиль Абдуллаев отметил, что пострадавшие будут получать дальнейшее лечение в медучреждениях Баку.
Самолет компании AZAL 25 декабря разбился в Актау, воздушное судно направлялось из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек.
В Азербайджане сегодня объявлен день траура в связи с трагедией.