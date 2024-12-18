Вестник Кавказа

В Азербайджан перевезли 7 пострадавших в авиакатастрофе в Актау

В Азербайджан перевезли 7 пострадавших в авиакатастрофе в Актау
© Фото: Trend
В Азербайджан прибыл самолет с пострадавшими при крушении рейса Баку-Грозный накануне. Всего в катастрофе выжили 14 граждан Азербайджана.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку совершил посадку самолет с пострадавшими при крушении самолета в Актау гражданами Азербайджана.

На родину доставлены семеро выживших в катастрофе. Всего пережить крушение самолета удалось 14 гражданам Азербайджана.

Замминистра по чрезвычайным ситуациям АР генерал-майор Адиль Абдуллаев отметил, что пострадавшие будут получать дальнейшее лечение в медучреждениях Баку.

Самолет компании AZAL 25 декабря разбился в Актау, воздушное судно направлялось из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек.

В Азербайджане сегодня объявлен день траура в связи с трагедией.

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