Мемориал памяти жертв авиакатастрофы появился у посольства Азербайджана в Москве

У здания посольства Азербайджана в России в Москве возник мемориал, посвященный памяти жертв крушения самолета "Азербайджанских авиалиний", люди несут к нему цветы.

Память погибших в авиакатастрофе с самолетом авиакомпании AZAL почтили в Москве – у здания посольства АР в России создан мемориал.

Люди несут к нему цветы – красные гвоздики и розы.

Флаг над входом в посольство приспущен – сегодня в Азербайджане объявлен день траура. К флагу прикреплена траурная лента.

В посольстве также открыта траурная книга соболезнований.

Напомним, самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение неподалеку от Актау. На борту были 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 38 человек, 29 пострадали.