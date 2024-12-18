Вестник Кавказа

Протесты в Грузии ударили по сфере туризма перед Новым годом

Новый год в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Только за две недели декабря сфера туризма в Грузии недосчиталась более 5 млн лари. Туристы отказываются от поездок из-за ситуации в Грузии.

Неспокойная обстановка в Грузии и ежедневные протестные акции негативно сказались на туризме в стране.

Общий ущерб за первую половину декабря превысил 5 млн лари, подсчитали в Альянсе туристической индустрии Грузии. Опрос туристических компаний показал, что у 43% турфирм продажи упали на 50% и более. Треть фирм сообщает о большом проценте отмен бронирований - до 80%.

Оппозиция в Грузии выходит на протесты с октября - после парламентских выборов, в ноябре протесты стали ежедневными после заявления властей о заморозке переговоров с ЕС, в декабре в Грузии состоялись президентские выборы, также непризнанные оппозицией. В ближайшие выходные состоится инаугурация, при этом оппозиционно настроенная Саломе Зурабишвили отказывается покидать дворец и признавать смену власти в Грузии.

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