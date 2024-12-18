Россия и Азербайджан примут участие в расследовании крушения самолета в Актау

Авиакатастрофу в Актау будут расследовать три стороны – Казахстан, Азербайджан и Россия. При крушении 25 декабря погибли 38 человек.

Россия и Азербайджан будут допущены к расследованию крушения воздушного судна в Актау, рассказал сегодня вице-премьер Казахстана, глава правительственной комиссии по расследованию происшествия Канат Бозумбаев, передает Казинформ.

"Правоохранительные органы России и Азербайджана не будут допущены к криминалистическому расследованию, но к расследованию авиапроисшествия будут допущены"

– вице-премьер

Авиарейс Баку-Грозный запросил аварийную посадку в Актау, однако посадить воздушное судно в аэропорту экипажу не удалось. В результате крушения погибли 38 человек, 29 выживших находятся в состоянии различной тяжести и получаю медицинскую помощь.

Что послужило причиной катастрофы предстоит выяснить, обнаружено два черных ящика.