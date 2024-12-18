Вестник Кавказа

Россия и Азербайджан примут участие в расследовании крушения самолета в Актау

Россия и Азербайджан примут участие в расследовании крушения самолета в Актау
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакатастрофу в Актау будут расследовать три стороны – Казахстан, Азербайджан и Россия. При крушении 25 декабря погибли 38 человек.

Россия и Азербайджан будут допущены к расследованию крушения воздушного судна в Актау, рассказал сегодня вице-премьер Казахстана, глава правительственной комиссии по расследованию происшествия Канат Бозумбаев, передает Казинформ.

"Правоохранительные органы России и Азербайджана не будут допущены к криминалистическому расследованию, но к расследованию авиапроисшествия будут допущены"

– вице-премьер

Авиарейс Баку-Грозный запросил аварийную посадку в Актау, однако посадить воздушное судно в аэропорту экипажу не удалось. В результате крушения погибли 38 человек, 29 выживших находятся в состоянии различной тяжести и получаю медицинскую помощь.

Что послужило причиной катастрофы предстоит выяснить, обнаружено два черных ящика.

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