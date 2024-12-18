Самолет AZAL дважды заходил на посадку в аэропорту Актау

Самолет "Азербайджанских авиалиний", который накануне потерпел крушение в Актау, пытался приземлиться в аэропорту перед падением. В Минтрансе Казахстана рассказали, что самолет два раза заходил на посадку.

Появляются подробности о крушении самолета в Актау. Воздушное судно дважды заходило на посадку, поделились в Минтрансе Казахстана.

"Диспетчер Актау оперативно оказал все необходимые действия для посадки воздушного судна на аэродром. <...> Экипаж предпринял две попытки захода на посадку, на взлетно-посадочную полосу аэродрома Актау, при которых наблюдались хаотичные изменения высоты и курса полета"

– министр Марат Карабаев

После этого самолет ушел в сторону береговой линии, связь с экипажем была потеряна. Затем воздушное судно столкнулось с землей.

Напомним, самолет AZAL направлялся из столицы Азербайджана в Чечню, но находясь над Каспием запросил аварийную посадку в казахстанском Актау.

"До захода в воздушное пространство Республики Казахстан у воздушного судна отказали системы управления, руль высоты"

– глава ведомства

Жертвами авиакатастрофы стали 38 человек. Официальной версии о причинах трагедии пока нет.