Росавиация ограничила деятельность аэропорта в Сочи

Введены ограничения на работу аэропорта Сочи. Гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Принимают все меры для обеспечения безопасности полетов.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на деятельность сочинского аэропорта. Меры введены 27 декабря в 5:00 мск.

Он отметил, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Кореняко добавил, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все меры, необходимые для обеспечения безопасности рейсов.

Стоит добавить, что ограничения коснулись и аэропорта в Казани. Там меры были введены в 6:00 мск.