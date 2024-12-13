Вестник Кавказа

Новый терминал аэропорта открылся в Ставрополе

Новый терминал аэропорта открылся в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ставропольской столице начал работу новый терминал аэропорта. Участником открытия стал президент РФ Владимир Путин, присоединившийся к мероприятию по видеосвязи. Также он запустил работу терминалов в двух других российских городах.

Президент РФ Владимир Путин открыл терминалы аэропортов в 3 городах по видеосвязи: в Ставрополе, Чебоксарах и Магадане.

Он отметил, что развитие транспортной инфраструктуры – одно из ключевых направлений развития на ближайшее время.

«Ее развитие создает не только благоприятные и комфортные условия для граждан - что является нашей задачей номер один, - но и создает условия для развития экономики, что очень важно, связывает всю территорию, позволяет развиваться гораздо большими темпами, чем если бы этих объектов не было»

- Владимир Путин

Площадь ставропольского аэропорта выросла до шести тыс кв м после реконструкции. Также авиагавань теперь сможет принимать свыше 580 тыс человек ежегодно.

В будущем в столице Ставрополья расширят дорогу до аэропорта до 6 полос и появится автовокзальный комплекс, который улучшит транспортную доступность воздушной гавани для жителей других регионов.

Напомним, что Владимир Путин также открыл новую дорогу, связывающую Краснодар и Крымский мост. Благодаря ей время в пути для автомобилистов сократилось на 4 часа.

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