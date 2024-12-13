Новая дорога сократила путь из Краснодара до Крымского моста

Сегодня прошел запуск новой дороги из краснодарской столицы до Крымского моста, которая сократит время в пути на 4 часа. Она призвана решить транспортную проблему региона - пробки.

Президент РФ Владимир Путин открыл нескольких дорог регионального значения по видеосвязи. Одной из них стала трасса, соединяющая Краснодар и Крымский мост. Благодаря ей время в пути сократится в 3 раза, передал руководитель Кубани Вениамин Кондратьев в ходе мероприятия.

«Сегодня мы открываем новую магистраль А-289, она соединит Краснодар с Крымским мостом. Раньше на Крымский мост нужно было ехать через Краснодар. Эта дорога не просто идет в обход Краснодара, а еще и в обход практически всех населенных пунктов»

- Вениамин Кондратьев

Он передал, что теперь время в пути займет всего 2 часа, вместо прежних 6 часов. На строительство дороги ушло рекордных два года.

Строительство новых транспортных магистралей решает важнейшую для Кубани проблему автомобильных пробок.