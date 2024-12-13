Путин одобрил идею строительства скоростной магистрали до Махачкалы и Грозного

Сегодня в Москве проходит прямая линия президента РФ Владимира Путина. На ней подняли вопрос продления высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Адлер до столиц Дагестана и Чечни.

В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин передал, что вопрос продления высокоскоростной железной дороги Москва-Адлер до Махачкалы и Грозного будет выдвинут на обсуждение.

Российский президент подчеркнул, что в первую очередь нужно расширить узкие участки в районе Адлера, где водители постоянно стоят в часовых пробках. Он рассказал, что проблема появилась при подготовке к Олимпиаде 2014 года.

«Что касается Грозного и Махачкалы, тоже правильно, нужно подумать, но следующим этапом. Идея сама по себе хорошая»

- Владимир Путин