Владимир Путин подводит итоги 2024 года

Прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, проходит в Москве. Впервые глава государства подвел итоги года 14 декабря 2023 года.

В Гостином дворе в Москве стартовала совмещенная с большой пресс-конференцией прямая линия – мероприятие называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

"С экономикой в целом у нас ситуация обстоит нормально, устойчиво, мы развиваемся, несмотря на все попытки воздействия на нас. Рост экономики в этом году будет – 3,9% или даже 4%. Это означает, что за два года рост экономики составил около 8% (в США 5-6%, в Еврозоне – 1%, в Германии – ноль)", – пояснил президент.

"Россия на первом месте в Европе по объему экономики и на четвертом месте в мире, после США, Китая и Индии. Мы обогнали Германию и Японию", – подчеркнул Путин.

"Это не тот показатель, на котором мы должны успокоиться. Если Еврозона заснула, то есть и другие центры мирового развития. Мы должны набранный темп сохранить, менять качество нашей экономики", – объяснил он.

"Безработица – 2,3%, это рекорд, никогда у нас такого не было. Рост промышленности 4,4%, переработка – 8,1%.", – перечислил российский лидер.

"Тревожным сигналом является инфляция – где-то 9,2-9,3%. Но зарплаты выросли на 9% в реальном выражении, то есть за минусом инфляции. И располагаемые доходы населения тоже подросли. То есть в целом положение стабильное", – заявил президент.

Глава государства рассказал о причинах такого успеха. "Рост нашей экономики – в значительной степени результат укрепления суверенитета, проецируемого на экономику. С нашего рынка ушли многие производители – наши предприниматели стали сами производить эти товары. Это укрепление технологического суверенитета. При утрате суверенитета мы теряем государственность, поэтому и наоборот – укрепление суверенитета есть результат успехов в экономике", – уточнил он.

Путин отметил, что ЦБ РФ мог бы эффективнее и раньше использовать финансовые инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки, чтобы сдержать инфляцию.

"Правительство работает эффективно, вполне удовлетворительно, думает о будущем – а думать о будущем нужно всегда. Оно прекрасно формулирует национальные цели и задачи. Но неплохо бы было подумать о развитии отдельных отраслей и своевременно принимать решения. Надеюсь, что, сохраняя макроэкономические показатели, с инфляцией мы справимся", – указал глава государства.

Как бороться с инфляцией?

Профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о возможностях Центробанка по сдерживанию инфляции помимо ключевой ставки.

"У Центробанка есть различные нормативы пруденциального регулирования, устанавливающие требования к банкам, например, при выдаче тех или иных кредитов. Безусловно, ЦБ РФ вполне мог бы использовать эти нормативы, ограничивающие кредитование банков, населения и бизнеса. Это первый из подобных инструментов", - прежде всего сказал он.

"Второй инструмент — это более четкое сдерживание курса национальной валюты. Экономических предпосылок с точки зрения валютной выручки для серьезных колебаний рубля сейчас нет. То, что мы наблюдали в последние пару месяцев, с внезапными увеличениями до 118 рублей за доллар, — это прокол регулятора. У ЦБ были возможности не допустить такого шага, отказавшись от покупки валюты на валютном рынке. Но этот вопрос решался неделю, потом курс доллара и поднялся, сказавшись и на инфляции", - продолжил Александр Абрамов.

Почему выросла инфляция?

Экономист объяснил инфляцию в этом году в России резким ростом расходов. "Государственные расходы приросли больше, чем на 15%, и значительная часть этих расходов попала на счета граждан и предприятий. Однако при росте возможностей платежеспособного спроса компаний и населения возможности предложения были ограничены. Экономика не сумела предложить достаточного количества товаров для того, чтобы ответить на заметный рост платежеспособного спроса. Отсюда инфляция", - указал он.

"Для того, чтобы инфляция серьезным образом снизилась, фундаментально необходимо, чтобы был рост предложения товаров, предназначенных для потребительского сектора. Сейчас можно только надеяться, что когда-нибудь это в будущем состоится, однако быстро этого не произойдет. Из-за образовавшегося разрыв между высоким спросом и недостаточным предложением мы и получили такую инфляцию в этом году", - заключил Александр Абрамов.

О прямой линии с Путиным

Впервые российский лидер отвечал на вопросы россиян в ходе прямой линии в декабре 2021 года.

В этом году было получено более 2 млн обращений, адресованных главе государства.

Напомним, долгое время прямая линия и пресс-конференция проводились по отдельности. Впервые они были объединены в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Во второй раз такой формат был выбран в прошлом году – чтобы, согласно комментарию Кремля, "подвести итоги по всем направлениям". Именно такое название и получило событие: "Итоги года с Владимиром Путиным".