Названа дата прямой линии с Путиным

Традиционные мероприятия с президентом России – большая пресс-конференция и прямая линия – пройдут чуть менее чем через три недели, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию и прямую линию 19 декабря, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Она действительно состоится 19 декабря"
– представитель Кремля
Песков добавил, что события состоятся в совмещенном формате.
Кроме того, пресс-секретарь российского лидера рассказал, когда начнется сбор вопросов от россиян к прямой линии. По словам Пескова, это произойдет скоро, а именно в ночь на воскресенье. Вопросы можно будет подать разными путями: по телефону, смс-сообщением, через сайт и социальные сети. Обрабатываться они будут с участием искусственного интеллекта.