Вестник Кавказа

Названа дата прямой линии с Путиным

Названа дата прямой линии с Путиным
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Традиционные мероприятия с президентом России – большая пресс-конференция и прямая линия – пройдут чуть менее чем через три недели, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию и прямую линию 19 декабря, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Она действительно состоится 19 декабря"

– представитель Кремля

Песков добавил, что события состоятся в совмещенном формате.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера рассказал, когда начнется сбор вопросов от россиян к прямой линии. По словам Пескова, это произойдет скоро, а именно в ночь на воскресенье. Вопросы можно будет подать разными путями: по телефону, смс-сообщением, через сайт и социальные сети. Обрабатываться они будут с участием искусственного интеллекта.

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