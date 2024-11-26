Путин оценил снижение инфляции в Турции

Президент России поздравил руководство Турции со снижением инфляции в стране. Он напомнил, что сейчас уровень инфляции находится ниже 50%.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет!" высказался по поводу инфляции в Турецкой Республике.

Глава государства высоко оценил снижение инфляции в стране, назвав показатели хорошим прогрессом и правильной тенденцией.

Президент России напомнил, что недавно уровень инфляции в Турции составлял примерно 80%, а сегодня – ниже 50%.

В заключение Путин поздравил финансовое руководство республики с улучшением ситуации в этом направлении.