Вестник Кавказа

Пекарня в центре Ростова стала распространителем кишечной инфекции

Пекарня в центре Ростова стала распространителем кишечной инфекции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ростова-на-Дону вынуждены были по решению суда на месяц закрыть одну из частных пекарен в центре города – как выяснили в суде, именно ее продукция вызывала жителей кишечные заболевания.

В Ростове на месяц прекратила работу популярная пекарня "Сладкое соленое", причиной такого решения стала ее продукция, которая вызвал вспышку кишечных заболеваний, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Был составлен протокол о временном запрете деятельности данной общественной столовой, материалы дела переданы в суд. Согласно решению суда от 24 декабря 2024 года, пекарня приостановила свою работу до устранения нарушений"

- пресс-служба Роспотребнадзора

Как выяснили следователи, при выпечке хлебной продукции в пекарне грубо нарушались санитарные нормы, поэтому суд и принял столь жесткие меры, чтобы дать хлебопекам время навести порядок.

Пекарня находилась в центре города, на проспекте Ленина, и пользовалась успехом у горожан.

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