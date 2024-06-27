Вестник Кавказа

Ростов очищают от рекламного "мусора"

Ростов очищают от рекламного "мусора"
© Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
С каждым днем Ростов-на-Дону становится чище – с его улиц убирают назойливые рекламные конструкции, как правило размещенные незаконно и забивающие город информационным мусором.

Только с начала 2024 года с улиц Ростова-на-Дону демонтировали 280 незаконных информационных и рекламных конструкций, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

"Мы сосредоточены на контроле за эксплуатацией рекламных носителей, а также на очистке города от визуального мусора. Особое внимание уделяем удалению конструкций, установленных с нарушениями законодательства, напоминая: их установка должна соответствовать "Положению о рекламных и информационных конструкциях на территории города Ростова"

- Алексей Логвиненко

Результаты этой работы налицо: сити-менеджер разместил в своем аккаунте фотографии таких баннеров до и после их демонтажа – как говорится, большая разница!

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