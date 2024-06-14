Вестник Кавказа

В Ростове-на-Дону заработал новый автовокзал

Турникеты на входе в новый автовокзал
© Фото: пресс-служба автовокзала “Центральный“
Ростовский автовокзал "Центральный", который построили на месте старого городского аэропорта, сегодня распахнул свои двери для пассажиров – пока работают две из пяти его секций.

Сегодня в Ростове-на-Дону заработал новый автовокзал "Центральный", который был построен на месте старого аэропорта города, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба организации.

"27 июня Центробус открывает двери для пассажиров. Запускаем маршруты и встречаем автобусные рейсы"

- пресс-служба автовокзала "Центральный"

С нового автовокзала уже можно поехать в Новочеркасск, Волгодонск, Багаевскую, Елкин, Персиановский, Арпачин, Заветное, Зимовники, Селивановскую, Буденновскую, а 1 июля здесь заработают автобусные рейсы до Шахт.

Вскоре отсюда начнутся и межрегиональные перевозки в Москву, Санкт-Петербург, Владикавказ, Грозный, Волгоград, Астрахань и Крым.

Пока вход в здание вокзала ограничен по времени – он открыт с 5:30 до 23:00, позже время работы будет увеличено, а в перспективе вокзал будет работать круглосуточно, сообщили в компании.

Впрочем, строительство автовокзального комплекса продолжается – вскоре в нем заработают пункты питания и капсульный отель, откроется МФЦ, отделения различных российских банков и супермаркет, - рассказала директор автовокзала Алена Беликова.

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