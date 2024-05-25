Государство выделит средства на развитие трамвайных линий в Ростове

Донской регион получит из федерального бюджета один миллиард рублей на развитие трамвайной инфраструктуры, которые будут потрачены на строительство новых путей, а также подстанций и депо в Ростове-на-Дону.

Ростовская область стала одним из десяти регионов России, которые получат федеральные средства на модернизацию и строительство новой трамвайной инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Донской регион станет крупнейшим получателем бюджетных денег – остальные 9 регионов получат в общей сложности 3,8 млрд рублей. Доступный экологичный транспорт в донской столице активно развивается – планируется, что к 2028 году здесь проложат 119 ем новых путей, которые соединят новые и старые городские микрорайоны, передает "АиФ-Ростов".

Также на бюджетные средства будут построены два депо и 21 тяговая подстанция для электротранспорта.

Это перераспределение субсидии, которая не была использована в 2023 году, сообщили в пресс-службе проекта "Ростовский трамвай".