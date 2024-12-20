Власти Кубани не зафиксировали случаи отравления нефтепродуктами

Ни один из ликвидаторов последствий разлива нефти в Черном море или жителей Краснодарского края не отравился мазутом. Такую информацию имеют власти региона. Известно, что зафиксированы случаи переохлаждения.

В Краснодарском крае не зафиксировали случаев отравления мазутом после катастрофы в Черном море, рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

«В Анапской ЦРБ создан оперативный штаб. Там подготовлено 14 коек в 4 палатах, каждая из которых оснащена кислородным концентратором. На данный момент не поступило ни одного пациента с отравлением»

- Анна Минькова

Она отметила, что несколько человек обратились к медикам из-за переохлаждения вследствие непогоды, установившейся в регионе.

Напомним, что сейчас ведется активная борьба с последствиями разлива нефтепродуктов на побережье Краснодарского края. На данный момент загрязнено более 50 км. В очистительных работах принимают участие не только работники профильных ведомств, но и волонтеры.

В последние дни в регионе установилась непогода: порывистый ветер до 25 м/с и дожди. Несмотря на это, работы на пляжах Анапы и Темрюкского районе продолжаются.