Очистка побережья Кубани завершена на 15%

После осмотра места ЧП на Кубани глава российского МЧС заявил, что работы по очистке пляжей завершены лишь на 15%. Сейчас важно убрать побережье от мазута, отметил он в ходе визита.

Работы по очистке побережья Краснодарского края завершены только на 15%, рассказал руководитель МЧС РФ Александр Куренков, посетивший место событий.

Он оценил ход очистительных работ после крушения танкеров в Керченском проливе и разлива нефтепродуктов в Черном море и поговорил со специалистами и добровольцами.

«Работа предстоит большая, сейчас выполнено всего 15%. Основная задача сейчас – это вывоз смешанного грунта с прибрежной зоны и его утилизация»

- Александр Куренков

Второй задачей поставлено обследование дня при помощи водолазов вместе с очисткой самого моря.