Губернатор Кубани обратился к главе МЧС за помощью в борьбе с загрязнением мазутом

На Кубани рассчитывают на помощь федеральных властей для ликвидации последствий загрязнения региона нефтепродуктами. Глава края обратился к руководителю МЧС.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обратился к главе МЧС РФ Александру Куренкову с просьбой отправить федеральную поддержку для борьбы с загрязнением мазутом побережья региона. Как поведал Кондратьев, у региона нет достаточно ресурсов для решения экологической проблемы.

По словам главы Кубани, предприятия по утилизации загрязненного грунта загружены до предела, но их мощности может не хватить для быстрой переработки прогнозируемых объемов отходов.

Напомним, что из-за крушения танкеров в середине декабря значительная часть побережья Краснодарского края оказалась загрязнена мазутом. Объем загрязненного песка составляет порядка 200 тыс тонн.