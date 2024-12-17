Вестник Кавказа

Из-за нефтяного коллапса на Кубани введен режим краевого ЧС

Из-за нефтяного коллапса на Кубани введен режим краевого ЧС
© Фото: Telegram-канал МЧС России
Власти Краснодарского края были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации краевого масштаба из-за экологической катастрофы на Черноморском побережье, сообщил сегодня Вениамин Кондратьев.

Власти Краснодарского края сегодня объявили краевой режим ЧС, поскольку выброс нефтепродуктов из затонувших танкеров на береговую линию не прекращается, написал в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"К сожалению, выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается. Изначально по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы его собрать в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх. В итоге их выносит на наши пляжи"

- Вениамин Кондратьев

Глава региона выразил благодарность всем волонтерам и жителям края за то, что с первых дней пришли на помощь, однако ситуация становится все сложнее.

Все это время действовала ЧС муниципального уровня, которую в первые дни крушения судов оперативно ввели власти Анапы и Темрюкского района, однако этого уже недостаточно: в связи с этим с сегодняшнего дня в регионе начнет действовать краевой режим ЧС, региональный штаб которого возглавит заместитель губернатора Игорь Галась, добавил Кондратьев.

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