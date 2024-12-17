Вестник Кавказа

Шторм снова угрожает Краснодарскому краю

Шторм снова угрожает Краснодарскому краю
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В четверг в Черном море может вновь разыграться шторм, предупреждают синоптики. Ранее ненастная погода привела к тому, что на берег вынесло новые порции мазута из затонувших танкеров.

Сильный ветер и штормовая погода снова ударят по Краснодарскому краю на этой неделе, поделились в центре погоды «Фобос».

Вскоре балканский циклон приблизится к Югу России.

«Противоборство циклона и антициклона приведет к усилению ветра. На пик шторм в Причерноморье выйдет уже завтра – в прибрежной зоне порывы будут достигать 18–23 м/с, а над морской акваторией поток может ускоряться еще сильнее»

– синоптики

Штормовой ветер создаст угрозу дальнейшего распространения нефтяных загрязнений, говорится в сообщении. Ветер усилится уже сегодня.

В настоящее время мазутом загрязнена в основном береговая линия в Анапе. На устранение последствий уйдет несколько недель.

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