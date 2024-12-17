На Кубани выделят более миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива мазута

Власти Кубани намерены выделить из бюджета региона более миллиарда рублей на удаление загрязненного мазутом грунта вдоль черноморского побережья.

В Краснодарском крае продолжают борьбу с последствиями разлива мазута после крушения танкеров. Власти региона планируют выделить на ликвидацию загрязнения побережья 1,2 млрд рублей, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Сообщается, что 400 млн рублей поступят до конца года, еще 800 млн рублей будут направлены в 2025 году.

Финансирование пойдет на утилизацию загрязненного грунта на специальных предприятиях, а также на обеспечение волонтеров и спасателей всем необходимым.

Отмечается, что общий объем грунта, который необходимо вывезти с пляжей региона, может составить около 200 тыс тонн.