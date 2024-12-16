Власти Кубани изыскали резерв техники для вывоза мазута

Работа по вывозу загрязненного мазутом грунта с Черноморского побережья Краснодарского края пойдет быстрее, когда к ней подключат еще 50 самосвалов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Для ускорения вывоза загрязненного мазутом песка с пляжей 23 декабря добавляем в работу еще 50 самосвалов. Они приступят к работе этим вечером"
- Вениамин Кондратьев
Такое решение совместно приняли Росприроднадзор и Минприроды Краснодарского края, отметил губернатор края.
Еще одно новшество, которое ускорит очистку пляжей от нефтепродуктов – это изменение логистики его вывоза для временного хранения на специальную площадку в промзону Анапы, откуда в дальнейшем его будут обеззараживать и утилизировать на спецполигонах.
Напомним, сейчас последствия разлива мазута на Черноморском побережье Кубани устраняют более 10 тыс спасателей и волонтеров и свыше 360 единиц техники.