Вестник Кавказа

Власти Кубани изыскали резерв техники для вывоза мазута

Власти Кубани изыскали резерв техники для вывоза мазута
© Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева
Для ликвидации разлива мазута на побережье Кубани добавят еще 50 самосвалов – они пополнят парк спецтехники, выделенной властями края для вывоза грунта, отравленного мазутом, сообщил Вениамин Кнодратьев.

Работа по вывозу загрязненного мазутом грунта с Черноморского побережья Краснодарского края пойдет быстрее, когда к ней подключат еще 50 самосвалов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Для ускорения вывоза загрязненного мазутом песка с пляжей 23 декабря добавляем в работу еще 50 самосвалов. Они приступят к работе этим вечером"

- Вениамин Кондратьев

Такое решение совместно приняли Росприроднадзор и Минприроды Краснодарского края, отметил губернатор края.

Еще одно новшество, которое ускорит очистку пляжей от нефтепродуктов – это изменение логистики его вывоза для временного хранения на специальную площадку в промзону Анапы, откуда в дальнейшем его будут обеззараживать и утилизировать на спецполигонах.

Напомним, сейчас последствия разлива мазута на Черноморском побережье Кубани устраняют более 10 тыс спасателей и волонтеров и свыше 360 единиц техники.

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