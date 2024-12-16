Вестник Кавказа

Когда пляжи Анапы избавятся от мазута?

Когда пляжи Анапы избавятся от мазута?
© Фото: администрация Краснодарского края
Краснодарские власти назвали дату окончания работ по очистке пляжей в Анапе от нефтепродуктов. В планах это сделать до 1 февраля, чтобы избежать впитывания мазута в грунт.

Власти Краснодарского края хотят полностью избавить береговую линию от последствий разлива нефти после ЧП в Керченском проливе до 1 февраля 2025 года, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что такой срок выбран для того, чтобы успеть сделать все работы до повышения температуры, которая может привести к проникновению мазута в грунт.

Ранее Вениамин Кондратьев передавал, что все очистительные работы будут завершены к началу курортного сезона.

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