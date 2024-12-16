Вестник Кавказа

Глава Кубани призвал ускоренно очищать Черное море от нефтепродуктов

Глава Кубани призвал ускоренно очищать Черное море от нефтепродуктов
© Фото: teleram-канал Вениамина Кондратьева
Черное море необходимо быстрее очистить от следов нефтепродуктов, чтобы в будущем избежать повторных выбросов на берег. С таким призывом выступил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев после посещения пляжей Анапы.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с главой Минэкологии России Александром Козловым посетил загрязненные мазутом пляжи в Анапе и призвал, как можно быстрее провести работы в море, где находится источник загрязнения, говорится в официальном Telegram-канале губернатора.

Они осмотрели участок «Белого пляжа» и пространство у реки Можепсин.

«Необходимо как можно быстрее провести работы в море — там источник загрязнения. Это ключевая задача, чтобы повторных выбросов больше не было, и труд людей не был напрасным»

- Вениамин Кондратьев

Также Кондратьев и Козлов пообщались с волонтерами, которые рассказали им о ходе уборки мазута. Они передали, что еще вчера освободили от нефтепродуктов большой участок пляжа, а сегодня из-за сильного шторма волны снова вынесли на берег загрязнения.

Напомним, что сегодня в районе реки Можепсин, на береговой полосе станицы Благовещенской и на пляже Джемете зафиксировали повторный выброс мазута из Черного моря. Его принес шторм, который не помешает борьбе с последствиями экологической катастрофы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1135 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Восьмерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговор

Восьмерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговор

Детским санаторием &quot;Жемчужина&quot; обзавелся Сочи

Детским санаторием "Жемчужина" обзавелся Сочи

Более 2,5 млрд рублей направят на модернизацию водоснабжения в Сочи

Более 2,5 млрд рублей направят на модернизацию водоснабжения в Сочи

Ставрополь принял 600 птиц с признаками нефтепродуктов

Ставрополь принял 600 птиц с признаками нефтепродуктов

Разлив нефти в Черном море добрался до Крыма

Разлив нефти в Черном море добрался до Крыма

Новые выбросы мазута обнаружили в Анапе из-за шторма

Новые выбросы мазута обнаружили в Анапе из-за шторма

Экс-мэра Сочи заподозрили в особо крупной взятке

Экс-мэра Сочи заподозрили в особо крупной взятке

Для турбизнеса на Кубани отсутствуют риски после ЧП с танкерами – туроператоры

Для турбизнеса на Кубани отсутствуют риски после ЧП с танкерами – туроператоры

Шторм не остановит очистку пляжей Анапы от мазута

Шторм не остановит очистку пляжей Анапы от мазута

Шторм может снова заполнить пляжи Анапы мазутом

Шторм может снова заполнить пляжи Анапы мазутом

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы