Глава Кубани призвал ускоренно очищать Черное море от нефтепродуктов

Черное море необходимо быстрее очистить от следов нефтепродуктов, чтобы в будущем избежать повторных выбросов на берег. С таким призывом выступил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев после посещения пляжей Анапы.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с главой Минэкологии России Александром Козловым посетил загрязненные мазутом пляжи в Анапе и призвал, как можно быстрее провести работы в море, где находится источник загрязнения, говорится в официальном Telegram-канале губернатора.

Они осмотрели участок «Белого пляжа» и пространство у реки Можепсин.

«Необходимо как можно быстрее провести работы в море — там источник загрязнения. Это ключевая задача, чтобы повторных выбросов больше не было, и труд людей не был напрасным»

- Вениамин Кондратьев

Также Кондратьев и Козлов пообщались с волонтерами, которые рассказали им о ходе уборки мазута. Они передали, что еще вчера освободили от нефтепродуктов большой участок пляжа, а сегодня из-за сильного шторма волны снова вынесли на берег загрязнения.

Напомним, что сегодня в районе реки Можепсин, на береговой полосе станицы Благовещенской и на пляже Джемете зафиксировали повторный выброс мазута из Черного моря. Его принес шторм, который не помешает борьбе с последствиями экологической катастрофы.