Вестник Кавказа

Россия и Армения обсудили взаимодействие по вопросам правовой помощи

встреча главы Минюста Армении и посла России в Ереване
© Фото: сайт Минюста Армении
Посол РФ в Ереване встретился с главой армянского Минюста. В ходе разговора обсуждались вопросы сотрудничества между министерствами двух стран.

В Армении состоялась встреча главы Минюста страны Србуи Галян и посла России в Ереване Сергея Копыркина. Об этом сказано в сообщении, размещенном 27 декабря на сайте армянского министерства.

Стороны обратили внимание на важность взаимодействия Минюстов двух стран.

"Была затронута тема взаимодействия Армении и России в вопросе правовой помощи"

– пресс-служба армянского ведомства

В свою очередь, российский дипломат выразил удовлетворение текущем уровнем сотрудничества. Он также заявили о готовности поспособствовать укреплению связей в области правовой взаимопомощи.

Помимо этого, стороны коснулись вопросов, связанных с защитой прав граждан, которые отбывают наказание в двух странах.

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