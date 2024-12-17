Россия и Армения обсудили взаимодействие по вопросам правовой помощи

Посол РФ в Ереване встретился с главой армянского Минюста. В ходе разговора обсуждались вопросы сотрудничества между министерствами двух стран.

В Армении состоялась встреча главы Минюста страны Србуи Галян и посла России в Ереване Сергея Копыркина. Об этом сказано в сообщении, размещенном 27 декабря на сайте армянского министерства.

Стороны обратили внимание на важность взаимодействия Минюстов двух стран.

"Была затронута тема взаимодействия Армении и России в вопросе правовой помощи"

– пресс-служба армянского ведомства

В свою очередь, российский дипломат выразил удовлетворение текущем уровнем сотрудничества. Он также заявили о готовности поспособствовать укреплению связей в области правовой взаимопомощи.

Помимо этого, стороны коснулись вопросов, связанных с защитой прав граждан, которые отбывают наказание в двух странах.