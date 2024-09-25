Пашинян все-таки не прилетит на саммит ЕАЭС в Россию

Армянский премьер Никол Пашинян не приедет в Россию и сегодня, на саммит ЕАЭС – накануне глава армянского государства пропустил неформальный саммит СНГ, по его словам, из-за коронавируса.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян так и не появится в России, а к саммиту ЕАЭС, на котором он должен председательствовать, политик подключится по видеосвязи, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, как будет проходить сегодня в Санкт-Петербурге заседание Высшего экономического совета ЕАЭС.

По его словам, сначала главы государств соберутся на встречу в узком составе.

Часть этого события будет доступна для прессы – на ней смогут присутствовать журналисты.

"На узком составе открытыми для прессы будут вступительное слово президента (РФ Владимира) Путина и затем слова премьер-министра Армении (Никола) Пашиняна, который будет принимать участие посредством видеоконференции"

– Песков

Пресс-секретарь российского лидера рассказал также, что затем состоится заседание в расширенном составе. Оно будет полностью закрыто для прессы.

После него лидеры смогут пообщаться за рабочим обедом.

Представитель Кремля добавил, что на повестке дня ЕАЭС скопилось много вопросов.

Коронавирус и не только у Пашиняна

Напомним, накануне премьер Армении Никол Пашинян признался, что был вынужден отказаться от неформального саммита СНГ, так как заболел Covid-19.

Армянский лидер уточнил, что его тест оказался позитивным в понедельник. Накануне, то есть в день проведения встречи, анализ показал отрицательный результат, но Пашинян уже не поехал в Петербург и в итоге не принимал участия во встрече.

Он также уточнил, что принял решение, посоветовавшись с коллегами.

Стоит отметить, что саммит ЕАЭС изначально должен был состояться в Ереване, так как Армения председательствует в объединении в этом году. Однако в Ереване заявили о нецелесообразности проведения мероприятия на территории Армении. Конкретизируя причину, Пашинян сообщил, что некоторых его гостей в Армении не хотели бы видеть.