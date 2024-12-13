Путин не примет Пашиняна на саммите ЕАЭС

Отдельной встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна не будет. 26 декабря состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Российский лидер Владимир Путин не планирует встречаться армянским премьером Николом Пашиняном отдельно в ходе саммита ЕАЭС, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь президента России подчеркнул, что у руководителей государств при необходимости будет возможность поговорить «на полях» заседания.

Саммит ЕАЭС пройдет 26 декабря в Санкт-Петербурге. Мероприятие должно было состояться в Армении, однако Пашинян заявил, что «не все члены Совета желательны в стране».