Вестник Кавказа

Зачем Пашинян прилетел в Москву?

Елизавета Перелыгина, Виктор Сорокин
Зачем Пашинян прилетел в Москву?
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня совершает рабочий визит в Россию. В Москве под его председательством состоится заседание Евразийского межправсовета.

Глава армянского правительства Никол Пашинян летит в Москву. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте премьер-министра Армении.

В нем говорится, что Пашинян отбыл в РФ с рабочим визитом. В его программу входит председательство на очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

Как сообщили в Евразийской экономической комиссии, кроме Пашиняна, в заседании примут участие премьер-министры России Михаил Мишустин, Беларуси Роман Головченко, Казахстана Олжас Бектенов, Кыргызстана Акылбек Жапаров, а также председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

На мероприятии также будут присутствовать представители стран-наблюдателей, а именно премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Кубы Мануэль Крус (в формате видеообращения).

"Члены ЕМПС обсудят реализацию механизма оказания финансового содействия совместным кооперационным проектам в отраслях промышленности и внесение изменений в положение об их отборе, вопросы реализации плана мероприятий по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в ЕАЭС, отчет о мониторинге таможенного декларирования налогоемких товаров в соответствии с пилотной формой, а также доклады о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в 2023 году"

– ЕЭК

Почему Армения не выходит из ЕАЭС?

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на проявление прагматизма властей Армении в том, что они по максимуму сохраняют участие в ЕАЭС, несмотря на "заморозку" контактов с ОДКБ и частично с СНГ.

"Никол Пашинян прекрасно понимает, что без опоры на ЕАЭС и Россию в торгово-экономических связях Армению просто ждет финансовый, затем экономический и политический коллапс. Это чистой воды прагматизм. Пашинян игнорирует ОДКБ, но приезжает на все экономические форумы, чтобы получить свою долю выгод евразийской интеграции. Кстати, Армения – главный бенефициар антироссийских санкций, реэкспорт товаров в РФ дает республике бешеные цифры прироста торгово-экономических связей, и правила ЕАЭС только увеличивают ее доходы за счет преференций", - прежде всего сказал он.

"Работа в ЕАЭС и поддержание контактов в этой структуре дает Еревану огромные экономические преференции. Но остается дискуссионным вопрос, насколько мы экономическими методами можем удерживать Армению в сфере своего влияния. Наверное, если Армения по-прежнему позволяет себе различные антироссийские демарши и демарши против ОДКБ, то мы можем говорить как минимум о том, что меры воздействия на Армению либо неэффективны, либо осуществляются не в том объеме, чтобы скорректировать ее политическую повестку", - обратил внимание Игорь Коротченко.

"Между тем в современном мире политика и экономика абсолютно взаимосвязаны. Поэтому, если Армения получает бонусы экономического и финансового плана от сотрудничества с Россией, она должна выполнять политические и оборонные обязательства. Если она этого не делает, должен применяться кнут. Таков единственный способ воздействия на нынешние власти в Ереване", - добавил политический аналитик.

Почему межправсовет ЕАЭС проходит не в Ереване?

Главный редактор "Национальной обороны" объяснил просьбу Никола Пашиняна провести межправсовет ЕАЭС в Москве вместо Еревана нежеланием и неготовностью армянских властей принимать у себя партнеров по экономическому союзу.

"Никол Пашинян сейчас активно развивает связи с Западом, в десны целуется с Европейским Союзом, особенно с Францией, и если бы Армения провела у себя такой саммит глав правительств ЕАЭС, это могло бы навредить ее контактам с Западом. Поэтому тут тоже исключительно армянский прагматизм. Россия должна применять такой же экономический прагматизм по отношению к своему партнеру", - призвал Игорь Коротченко.

"У нас есть рычаги давления на Пашиняна. Ежегодно $5-6 млрд граждане Армении, работающие в России, пересылают своим родным и близким в Ереван. Пашинян должен перестать быть "троянским конем" в ОДКБ и СНГ, и для этого ему стоит нанести чувствительный экономический удар. Иначе получается, что антироссийская политика Пашиняна остается безнаказанной – а это большая политическая ошибка. Армения должна понимать и чувствовать, чем она рискует. Экономический и политический прагматизм должен быть основой для принятия всех решений Москвы в сфере взаимодействия со своими партнерами на постсоветском пространстве", - заключил политический аналитик.

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